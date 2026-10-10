Vinícius Junior convirtió, fue expulsado, se anuló el gol y escándalo en Real Madrid vs. Villarreal

Este sábado, Real Madrid venció 1-0 a Villarreal por la octava jornada de LaLiga, pero ocurrió un hecho inesperado y, como no podía ser de otra manera, el protagonista fue Vinícius Júnior. En un contraataque letal, había convertido el 2-0 para estirar la ventaja, pero fue expulsado y se anuló el gol tras una curiosa pero acertada revisión del VAR.

La expulsión de Vinícius Juniors en Real Madrid – Villarreal. (Getty Images)

Todo transitaba de manera normal y el conjunto merengue se imponía por la mínima gracias a la anotación de Yan Diomandé en el Estadio Santiago Bernabéu plagado de fanáticos. Sin embargo, todo cambió cuando a los 27 minutos del segundo tiempo el delantero brasileño fue el responsable de un hecho inusual sobre un campo de juego.

Lo cierto es que el extremo convirtió el 2-0 en una jugada típica a pura velocidad, pero en el inicio de la acción, le tiró del pelo a Nathan Saliba. Dicha maniobra fue revisada por la tecnología, el árbitro fue llamado a chequearla y por ese motivo Vinícius fue expulsado y el gol anulado ya que se invalidó todo lo posterior a la agresión física.

¡¡¡INSÓLITA SECUENCIA DE VINÍCIUS: DEL GOL A LA EXPULSIÓN!!!



El brasileño marcó el segundo de Real Madrid sobre Villarreal, pero, tras la revisión en el VAR, el árbitro le mostró la ROJA por TIRARLE DEL PELO a Nathan Saliba. #LaLigaEnDSPORTS#RealMadridVillarreal pic.twitter.com/tOElC7oInG — DSPORTS (@DSports) October 10, 2026

De esta manera, el ‘7’ del conjunto merengue se quedó sin su anotación y también recibió la tarjeta roja del árbitro que tuvo que revisar la jugada en instancias del VAR. A raíz de que le tiró del pelo al contrincante, se cobró infracción, el partido continuó 1-0 y se reanudó con tiro libre a favor del submarino amarillo.

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