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Vinícius Junior convirtió, fue expulsado, se anuló el gol y escándalo en Real Madrid vs. Villarreal

El delantero brasileño protagonizó una acción insólita sobre el campo de juego del Estadio Santiago Bernabéu.

La expulsión de Vinícius Juniors en Real Madrid - Villarreal.
© GettyLa expulsión de Vinícius Juniors en Real Madrid - Villarreal.

Este sábado, Real Madrid venció 1-0 a Villarreal por la octava jornada de LaLiga, pero ocurrió un hecho inesperado y, como no podía ser de otra manera, el protagonista fue Vinícius Júnior. En un contraataque letal, había convertido el 2-0 para estirar la ventaja, pero fue expulsado y se anuló el gol tras una curiosa pero acertada revisión del VAR.

La expulsión de Vinícius Juniors en Real Madrid – Villarreal. (Getty Images)

La expulsión de Vinícius Juniors en Real Madrid – Villarreal. (Getty Images)

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Todo transitaba de manera normal y el conjunto merengue se imponía por la mínima gracias a la anotación de Yan Diomandé en el Estadio Santiago Bernabéu plagado de fanáticos. Sin embargo, todo cambió cuando a los 27 minutos del segundo tiempo el delantero brasileño fue el responsable de un hecho inusual sobre un campo de juego.

Lo cierto es que el extremo convirtió el 2-0 en una jugada típica a pura velocidad, pero en el inicio de la acción, le tiró del pelo a Nathan Saliba. Dicha maniobra fue revisada por la tecnología, el árbitro fue llamado a chequearla y por ese motivo Vinícius fue expulsado y el gol anulado ya que se invalidó todo lo posterior a la agresión física.

De esta manera, el ‘7’ del conjunto merengue se quedó sin su anotación y también recibió la tarjeta roja del árbitro que tuvo que revisar la jugada en instancias del VAR. A raíz de que le tiró del pelo al contrincante, se cobró infracción, el partido continuó 1-0 y se reanudó con tiro libre a favor del submarino amarillo.

Vinícius Junior en Real Madrid – Villarreal. (Getty Images)

Vinícius Junior en Real Madrid – Villarreal. (Getty Images)

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Nahuel de Hoz
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