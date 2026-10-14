Vinicius recibió cuatro fechas de sanción y se pierde el Clásico con Barcelona

El atacante brasileño de Real Madrid fue expulsado ante Villarreal y no podrá jugar los próximos cuatro partidos del Merengue en LaLiga.

Malas noticias para Real Madrid. El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) dio a conocer la sanción contra Vinicius por su expulsión ante Villarreal del pasado sábado 10 de octubre, por la Fecha 8 de LaLiga de España 2026-27.

A horas del choque contra la Roma por la Fase Liga de la UEFA Champions League, el Merengue recibió la noticia de que Vini Jr. fue suspendido con cuatro partidos y no estará a disposición de José Mourinho en el Clásico contra FC Barcelona.

Vinicius no podrá jugar el Clásico contra Barcelona (Getty Images)

La sanción no solo fue por el tirón de pelo del futbolista de Villarreal Nathan Saliba, sino también por las posteriores protestas. Cabe recordar que la acción que derivó en la tarjeta roja se revisó después de un gol anulado al propio Vini.

El extremo brasileño no podrá jugar contra Sevilla (L), Barcelona (V), Racing de Santander (V) y Valencia (V). No obstante, todo apunta a que Real Madrid hará un intento para reducir la pena que, a priori, parece desmedida.

La sanción del Comité de Disciplina contra Vinicius

2 partidos de suspensión por producirse de manera violenta al margen del juego, no estando en posibilidad de disputar el balón o el juego detenido.

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2 partidos de suspensión por protestas al/a la árbitro/a, principal, asistente o cuarto árbitro/a.

La acción que derivó en la expulsión de Vinicius