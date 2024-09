Jürgen Klopp arrancó el 2024 con un anuncio que impactó al mundo del fútbol: “Dejaré el Liverpool al final de la temporada. Me estoy quedando sin energía”. Dicho y hecho, los Reds homenajearon al entrenador alemán en su despedida y hoy el plantel está siendo dirigido por Arne Slot, su sucesor, con el objetivo de mantener un pesado legado.

Desde aquel entonces, Kloppo no volvió a dirigir en ningún otro club o selección y ofertas no le faltaron, como la de Estados Unidos. Según reveló The Athletic, directivos de EE. UU. tuvieron “múltiples reuniones” para gestionar su llegada al equipo nacional, pero finalmente se decantaron por Mauricio Pochettino, quien ya asumió en el cargo.

En esta oportunidad, a Klopp le llegó el mensaje que estuvo esperando toda su vida y es desde la Selección de Alemania. En una entrevista brindada a Aktuelle Sportstudio, Rudi Völler -director deportivo de la federación alemana de fútbol- confesó que Jürgen es su candidato ideal para que se haga cargo del equipo en un futuro no muy lejano.

“Si Julian Nagelsmann decide volver a entrenar a un club después de la Copa del Mundo, entonces, no hay forma de evitar a Jürgen Klopp. Si él quiere, por supuesto”, aseguró el histórico futbolista teutón ante las cámaras. Un camino que parece estar destinado a juntarse más pronto que tarde.

El entrenador alemán es pretendido por la selección de su país.

La postura de Jürgen Klopp sobre su retiro como DT

A poco tiempo de haber dejado Liverpool, Klopp aseguró que no quería volver a dirigir por un tiempo e incluso deslizó la posibilidad de retirarse definitivamente de la actividad profesional, pero esta postura ha tenido ligeros cambios a medida que avanzó el tiempo.

“¿Si volveré a trabajar? Por supuesto, me conozco a mí mismo, no puedo quedarme de brazos cruzados. Encontraré algo más que hacer. Pero no voy a dirigir un club o un país al menos durante un año, eso no es posible, no puedo hacer eso y no quiero. Eso es todo”, aseguró.

Sin ir más lejos, el Dortmund logró convencerlo de volver a entrenar a poco tiempo de haberse marchado del fútbol inglés, en el marco del partido homenaje que le hicieron a dos leyendas del club como Lukasz Piszczek y Kuba Blaszczykowski, pero quedó solo en una convocatoria para el evento y no más que eso. De todas formas, parece que el retiro tiene fecha de vencimiento para Jürgen.

¿Qué pasará con Julian Nagelsmann?

Nagelsmann, DT de la Selección de Alemania.

En junio de 2024, en pleno desarrollo de la Eurocopa 2024, la federación alemana de fútbol (DFB) anunció que Julian Nagelsmann puso la firma para extender su contrato hasta después del Mundial de 2026, a realizarse en Estados Unidos, México y Canadá.

Con 15 partidos dirigidos hasta la fecha, con un saldo de 8 triunfos, 4 empates y 3 derrotas, el ex DT del Bayern se siente cómodo en el puesto y la directiva va en sintonía. Sin embargo, lo que contará al final de las cuentas será lo que se obtenga en la próxima Copa del Mundo, ya que Alemania lleva años de frustraciones desde que levantó el trofeo en Brasil 2014.

Por otro lado, la federación confía 100% en este proyecto. Es por eso que Völler también habló de que la salida de Nagelsmann se daría principalmente si es que el entrenador decide irse o si tiene intenciones de retomar la actividad en clubes de élite. Los resultados mandarán en el futuro, como siempre ha sucedido.