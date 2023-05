La crisis económica de Independiente es tan profunda que amenazó incluso con un derrumbe institucional que trascendió los límites del propio club y generó preocupación incluso entre quienes forman parte o son simpatizantes de otros equipos. Con Santiago Maratea a la cabeza, El Rojo lanzó una colecta para pagar su deuda millonaria que sumó colaboradores en todas partes del mundo.

Pero también hay quienes no tuvieron ningún reparo en expresar que los problemas de Independiente debe resolverlos Independiente, como sucedió con el exfutbolista de Racing Carlos Alcaraz, quien actualmente milita en el Southampton de la Premier League de Inglaterra.

"No voy a mentir. Si es por mí, que Independiente se vaya a la B. No es un problema mío y la verdad no me molestaría que se vayan. Sus deudas o sus problemas no es algo que me incumban", dijo al ser consultado al respecto en diálogo con D Sports Radio.

Por otra parte, el futbolista de 20 años qie hizo su estreno como profesional con La Academia en 2020 dijo extrañar el día a día en el club. "Se extraña bastante Racing. Los partidos, salir del hotel e ir por el Puente Pueyrredón y que estén los hinchas, los bombos en los partidos", manifestó.

También tuvo elogios hacia Fernando Gago, quien viene siendo muy discutido por los hinchas: "A Gago le agradecería por lo que me enseñó y por el trato que siempre tuvo conmigo. Le diría que siga yendo a entrenar con la misma intensidad como lo hizo desde el primer día".