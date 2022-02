Un ex Boca se ilusiona con tener una nueva oportunidad en la Liga Profesional: ¿Llegará al Aldosivi de Martín Palermo?

"¿A quién no le seduce?" Un ex Boca se postuló para jugar en el Aldosivi de Palermo

Con el mercado de pases llegando a su cierre, en Argentina continúan los traspasos. Y a días del inicio de la Liga Profesional, un futbolista con pasado en Boca y Vélez se postuló para jugar en el Aldosivi de Martín Palermo. "¿A quién no le seduce?", dijo . ¿El Loco levantará el teléfono? Encima podría volver a formar una dupla letal.

En diálogo con Doble Mérito, Juan Manuel Martínez, quien la rompió en Vélez, comentó que le gustaría tener una chance en el Tiburón. Además, recordó la dupla de ataque que hacían con el Tanque Silva, quien jugará este año en el equipo de Mar del Plata.

El Burrito Martínez se postuló para jugar en el Aldosivi de Palermo

El Burrito comenzó hablando de Silva: "Me di cuenta que nos entendemos. Nos asociamos dos veces y era como volver al pasado. Cuando hay química, hay química". Y rápidamente le preguntaron "¿Y si te llama para irte a Aldosivi te vas con él?". El punta no dudó: "¿A quién no le seduce jugar con el Tanque? Acordate que va a hacer muchos goles".

Aunque la nota completa de Doble Mérito estará disponible este miércoles a las 19 horas, el adelanto de las redes ya dejó una gran incógnita. ¿Lo llamará Palermo o sólo quedará en anécdota? El delantero tiene 36 años y está en actividad con la camiseta de Almagro. ¿Volverá a Primera?