El retiro de Sergio Agüero fue un suceso que generó mucho impacto en el mundo del deporte. El Kun debió dejar la actividad a sus 33 años luego de que se le detecte un problema cardíaco horas después de un partido del F.C Barcelona.

Mucho se habló del final de su carrera lejos de los lugares donde lo supieron querer. Luego de haber cumplido casi todos sus objetivos en el Manchester City, los hinchas esperaban que el exdelantero regrese a Independiente, el club que lo formó. Sin embargo, ese regreso nunca se dio y, al parecer, tampoco se dará en las canchas.

"Yo lo que quería era terminar mi carrera acá. Pero después de que me fui de Independiente pasaron miles de cosas y le han mentido a la gente por mucho tiempo. Si iba, era para ganar pero sabía que eso no iba a pasar", explicó el goleador, hoy dedicado al streaming.

Sobre la dura crisis institucional y si se metería en el 'barro', Agüero respondió: "Por ahora no. Sé que me necesitan, pero no me gusta meterme. Eso es más político y yo tengo mis cosas por afuera del fútbol con las que estoy bien. Me encantaría poder ayudar, pero es una responsabilidad importante que implica arrancar de cero. Va a llevar tiempo y la gente hoy no quiere tiempo, quiere resultados". ¿Qué pasará?