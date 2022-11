Carlos Alcaraz probablemente esté viviendo una de las semanas más felices desde su debut en la primera de Racing. El volante de 19 años anotó el gol del 2-1 ante Boca que le dio el Trofeo de Campeones a la Academia para cerrar con una sonrisa el 2022.

Los días posteriores para Charly fueron muy mediáticos. El pibe pasó por varios canales de televisión y distintos portales. Ayer, en un vivo de Instagram con la cuenta Data Racing, disparó contra la hinchada del equipo de la Ribera.

"Simplemente me arrodillé frente a la hinchada de Boca. Primero me persigné y después me quedé cruzado de brazos porque parecía que estaba en el patio de mi casa. Había un silencio, man. Te lo juro. No se si fue por el gol o qué, pero quedó un silencio tremendo", soltó. ¡Sin filtro!

Luego de que el entrevistador agregara que la hinchada del Xeneize estuvo en silencio gran parte de la final, Charly redobló la apuesta: "Siempre, lo mismo pasó en la cancha de Lanús (semifinal de la Copa de la Liga), ni se escuchaban". ¡Picante!