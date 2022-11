Racing puede respirar, desahogarse, pero sobre todo, celebrar. Los dirigidos por Fernando Gago le ganaron 2-1 a Boca y se quedaron con el Trofeo de Campeones que se puso en juego en la provincia de San Luis. Sin embargo, por reglamento, la Academia ganó 3-0, ya que el Xeneize sufrió la expulsión de cinco futbolistas.

En medio de los festejos que se produjeron dentro del estadio Parque La Pedrera, donde los comandados por Gago lloraron y disfrutaron junto a los 20 mil hinchas que acompañaron, quien apareció en las redes sociales fue el siempre polémico Edwin Cardona.

El colombiano está de vacaciones en su tierra natal, luego de que los dirigentes de Racing así lo determinaran después de que diera positivo en un control de alcoholemia, y mediante su cuenta de Instagram realizó un posteo en donde celebró el título obtenido, ya que sigue siendo parte del plantel.

Con una imagen de la copa que se quedó la Acadé, Cardona fue cortito y al pie: "Felicitaciones a todos mis compañeros. Merecido triunfo", escribió. La publicación no se hizo viral por motus propio, ya que el ex mediocampista de Boca y Atlético Nacional, la compartió en sus historias.

El futuro de Edwin Cardona aún no está esclarecido, ya que recién el 1 de diciembre deberá presentarse en Avellaneda para iniciar con la pretemporada. Mientras tanto, los dirigentes buscarán que pueda emigrar de Racing, aunque no será sencillo porque, hasta el momento, no aparecieron ofertas.