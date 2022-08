El lateral de la Lepra no pudo completar su partido ante el Millonario y se retiró bajó un grito estremecedor de todo un Monumental que buscó darle apoyo en este difícil momento: "Es probable que me lo haya cortado", soltó.

Entre tantos jugadores que pasaron por el ciclo Gallardo con la camiseta de River, Leonel Vangioni fue uno de los que más se metieron en el corazón del hincha por su gran nivel lleno de entrega y sacrificio. Un cariño tan grande que aún se mantiene a flor de piel y que ayer fue muy importante de cara al futuro del defensor.

Tras un emotivo regreso al Monumental, en donde se abrazó con todo el mundo, la noche de Vangioni terminó siendo inolvidable y no exactamente por algo bueno ya que a los 45 minutos del primer tiempo sintió un fuerte dolor durante una disputa con Juanfer Quintero y el panorama no es alentador.

Rodeado de varios de sus ex compañeros en River, quienes pidieron la asistencia médica inmediatamente, Vangioni se retiró en camilla de la cancha bajó una estremecedora ovación de todo un Estadio Monumental repleto que lo abrazó en todo momento durante la victoria sobre Newells por 4-1.

Un grito que bajó desde las cuatro tribunas ante un panorama muy desolador que, tras el partido, fue confirmado por el propio jugador: "Voy a hacerme los estudios. Es muy probable que me haya cortado el tendón", le confesó Vangioni a las cámaras de TyC Sports cuando se retiraba del Monumental.

Sabiendo que tendrá varios meses para poder volver a las canchas, Gallardo también le mandó un mensaje de apoyo al Piri: "Me dio mucha pena, es un jugador que aprecio mucho, como a muchos de los jugadores que ya no tengo y me han dado un montón. Ese abrazo lo hago extensivo para apoyarlo en este momento de dolor y sufrimiento”.