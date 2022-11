Según revelaron, el Patrón no viajaría a Emiratos Árabes para la copa nacional que se disputará allí por un insólito motivo, y es por eso que Boca podría tener otro rival. Incluso, hay chances que el Xeneize no dispute esta "Supercopa".

Hace escasas semanas, se confirmaba a Abu Dhabi como el insólito destino de la Supercopa Argentina, torneo a un partido que disputan históricamente el campeón de la Liga con el de la Copa Argentina. Con Boca ya consagrado en el campeonato "largo", solo quedaba concretar quien sería su rival con la definición del certamen federal en donde la final la disputaban Patronato y Talleres.

Y luego de lo que fue el histórico triunfo del Patrón por la mínima en Mendoza, se supo que finalmente la Supercopa sería Boca-Patronato en Emiratos Árabes Unidos, algo verdaderamente insólito contemplando que el conjunto entrerriano viajaría a Medio Oriente estando en la B Nacional. Sin embargo, ahora esta final parece haber tomado un rumbo completamente distinto.

Resulta que en las últimas horas, desde AFA hicieron circular una realidad acerca de esta final en Abu Dhabi en donde Patronato no entra en la ecuación, e incluso ¡tampoco Boca en su totalidad!

En concreto, desde TyC Sports informaron que lo cierto es que esta Supercopa no es la habitual, sino que fue el nombre que se le puso al campeonato desde el Abu Dhabi Sports Council para promocionarla y bautizarla, pero en realidad se trataría de otro campeonato distinto, en donde no están definidos los participantes de momento. "Lo que se acordó entre la AFA y Abu Dhabi es la realización de una nueva copa que a día de hoy no existe, por lo que Patronato no la disputará", explicó el periodista Lucas Beltramo.

Entonces, ¿quiénes la disputarán? En principio, el único confirmado no es Boca, sino que es Racing. Esto se debe a que se barajan dos posibilidades, en donde una de ellas es la del cruce entre el campeón del Trofeo de Campeones contra el líder de la tabla anual 2022; mientras que la otra opción es el primero vs el segundo de la tabla anual. Al ser la Academia el líder de dicha tabla, tendrían el lugar asegurado para esta Copa, mientras que Boca solo lo tiene si se trata del segundo formato.

En caso de sostenerse con el campeón del TdC, tanto Tigre como el Xeneize tendrían chances de disputar esta "Supercopa" en Abu Dhabi, pero Racing ya habría asegurado su lugar en caso de confirmarse esto de parte de AFA, situación que está en discusión aún dentro del fútbol argentino. Vale la aclaración, la Supercopa Argentina original se disputará entre Boca y Patronato, pero sin fecha ni sede definida. Así, los entrerrianos no irán a Emiratos Árabes ni los de la Ribera lo tienen asegurado. De no creer.