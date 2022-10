En el medio de toda la incertidumbre y el morbo que despierta la definición del campeonato, la Liga Profesional acaba de confirmar el calendario de la fecha 27. No solo se definirá al campeón (o posible empate en puntos), sino también la clasificación a las copas internacionales.

Serán tres días de pura acción. El sábado habrá un total de 5 encuentros para definir puestos coperos: Unión y Central Córdoba abrirán la fecha a las 14; Estudiantes vs. Godoy Cruz, San Lorenzo vs. Aldosivi y Defensa vs. Atlético Tucumán harán lo propio a las 16:30; mientras que Argentinos y Vélez se medirán a las 19:30.

El domingo será el gran día. Contra todo pronóstico, cuando parecía que los encuentros debían arrancar y terminar de día, se confirmó que Boca-Independiente y Racing-River jugarán a las 17 horas, mismo horario que tendrá Patronato-Huracán (puede modificarse si Boca gana el jueves en La Plata y el Globo queda sin chances). Antes jugarán Banfield y Sarmiento (12hs.) y Talleres-Gimnasia (14:30).

El lunes habrá otros cuatro compromisos: 15:30 para Barracas vs. Newell's, 16:30 para Rosario Central vs. Colón, 20:30 para Tigre vs. Arsenal y mismo horario para Platense vs. Lanús. ¡Qué fecha!

+ Día y horario para la fecha 27

Sábado 22 de octubre

14.00 Unión – Central Córdoba

16.30 Estudiantes – Godoy Cruz

16.30 San Lorenzo – Aldosivi

16.30 Defensa y Justicia – Atlético Tucumán

19.30 Argentinos – Vélez

Domingo 23 de octubre

12.00 Banfield – Sarmiento

14.30 Talleres – Gimnasia

17.00 Patronato – Huracán

17.00 Boca – Independiente

17.00 Racing – River

Lunes 24 de octubre