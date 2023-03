No se trata de una dupla más, quizás fue una de las parejas futbolísticas más recordadas, sino la mejor, que tuvo el fútbol argentino tras sus pasos en Boca Juniors. Juan Román Riquelme y Martín Palermo volverán a unirse, en su actual calidad de jugadores retirados, para afrontar el duelo de Leyendas del Villarreal con motivo de los 100 años de aniversario del "Submarino Amarillo".

Ambos tuvieron etapas distintas en el cuadro español, con el "Titán" formando parte entre 2001 y 2003, marcando 20 tantos en 81 cotejos, en tanto que el "Torero" lo hizo de 2003 a 2007, con 145 partidos, 45 goles y 49 asistencias, siendo el "10" quien mejores recuerdos dejó a la afición. Pero los dos representan a las máximas idolatrías del cuadro "Azul y Oro".

Cuando compartieron equipo, en una primera etapa de éxitos totales de la mano del entrenador Carlos Bianchi entre 1997 y 2001, con una segunda de no tantos trofeos comprendida de 2007 a 2011, habiendo afrontado 188 partidos juntos con 123 goles de Palermo y 38 de Riquelme. Además lograron nueve títulos: Aperturas 1998, 2000 y 2008, Clausuras 99 y 2006, Libertadores 2000 y 2007, Intercontinental 2000 y la Recopa 2008.

¿Cuándo fue la última vez que Juan Román Riquelme y Martín Palermo jugaron juntos?

Oficialmente, Juan Román Riquelme y Martín Palermo jugaron por última vez juntos el sábado 18 de junio de 2011, cuando Boca empató 2-2 con Gimnasia de La Plata en el casualmente último juego ante su gente de Guillermo Barros Schelotto con la camiseta del "Lobo", otro ídolo "Xeneize". Claudio Graf y el "Mellizo" habían abierto el marcador, pero Christian Cellay marcó un doblete para igualar el partido.

Fuera de lo oficial, hay que remontarse al día 7 de julio de 2015 para encontrar el partido que tuvo a Román y Martín juntos. El mismo tuvo que ver con el choque despedida de Sebastián Battaglia, el cual su equipo (Azul) superó 6-4 al amarillo con doblete del "Torero", uno del "Loco", uno de Battaglia de penal, otro de Aníbal Matellán y el restante de Marcelo Delgado, todos ellos liderados por Carlos Bianchi.

Si bien ambos eran unidos en la cancha, Martín y Román siempre se respetaron ante la marcada diferencia de personalidad que no incluyó una amistad fraternal fuera del verde césped. La actualidad indica que el ex atacante de Estudiantes el actual director técnico de Platense, en tanto que el ex enganche de Argentinos Juniors es el vicepresidente de Boca.