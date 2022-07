De Paul sorprendió sobre las chances de volver a jugar en el país: "A mí me gustaría"

Mientras transita los últimos días de su pretemporada en el Atlético Madrid, Rodrigo De Paul se encargó de aclarar algunas polémicas que lo rodearon durante las últimas semanas pero también le consultaron sobre una posible vuelta a Racing y su respuesta dejó a todos sorprendidos.

Con un presente arrollador en Europa, el volante que se asentó como uno de los indiscutibles de Lionel Scaloni en la Selección Argentina dio a entender que ya analizó una tercera etapa en la Academia: "A mí me gustaría volver a Racing, todos saben el cariño que le tengo al club", soltó el jugador en América TV.

Sin embargo, pese a que la ansiedad de los hinchas suele ser muy alta en estos casos, De Paul aclaró desde Madrid que "falta mucho" para que esto pueda darse pero que no lo "descarto para nada". Finalmente, el campeón con la Selección aclaró que "se tendrían que unir los caminos" para que todos reciban lo que pretenden.

Por otro lado, Rodrigo no le esquivó a las preguntas sobre la demanda que podría dejarlo sin el Mundial de Qatar y trajo tranquilidad: "Se dijeron muchas cosas erróneas, mentiras que no tienen sustento", comenzó el volante antes de agregar que con Camila Holms (su ex pareja) se "separaron en buenos términos".

A su vez, el referente de la actual selección soltó que está trabajando "para hacer felices a todos los argentinos" y terminó de afirmar que su separación no será un problema: "Los dos empezamos a hacer nuestras vidas y fue una separación super normal. Ella está con un chico que fue al cumple de bautista, con mi familia, y todo bien".