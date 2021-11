En la antesala al partido entre Talleres y Vélez, el campo de juego no se verá "estético" y desde la Liga Profesional explicaron el motivo. ¡Insólito!

De no creer: la Liga Profesional explicó por qué el campo de juego en Talleres-Vélez no se verá "estético"

En lo que será el cierre de la jornada del viernes, Talleres recibirá a Vélez en el estadio Mario Alberto Kempes, en lo que promete ser un partidazo. Pero, como es normal en el fútbol argentino, habrá un hecho que perjudicará el juego de ambos equipos.

Como si se tratara de una humorada, desde la Liga Profesional notificaron, a través de sus redes sociales, que el césped del estadio ubicado en la provincia de Córdoba estará en malas condiciones. Sí, estimado lector, leyó bien.

"Por un error involuntario en la preparación del césped del estadio Mario Alberto Kempes para el encuentro Talleres - Velez, el campo de juego no lucirá de acuerdo a los estándares estéticos que requiere la Liga Profesional. Cabe aclarar que el problema se remite únicamente a un tema visual y no funcional, por lo cual los protagonistas podrán desarrollar el juego con normalidad", aseguraron desde la organización del torneo local.

¿Qué es lo que quieren explicar? Hubo una falla en el mantenimiento del campo de juego, por lo que no tendrá el pasto lucirá descolorido, además de que, quizá, haya algún sector en donde pueda encontrarse algún pozo y la pelota no circule en perfectas condiciones.

De hecho, el encargado del campo de juego del estadio Mario Alberto Kempes, Marcos Ibáñez, explicó en diálogo con El Show En La Red lo que sucedió con el color del césped: "Lo que se aplicó es un fertilizante orgánico, por lo cual su uso es confiable y seguro. Indudablemente venía contaminado con otro producto y entendemos que es un herbicida". Y añadió: "Los jugadores no corren riesgo. No tenemos identificado qué producto es, sospechamos que se coló un herbicida. Pero no podemos estimar el tiempo de recuperación, aunque calculamos en 15 - 20 días".