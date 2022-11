"Si bien no ha sido mi mejor temporada, siempre he cumplido a cabalidad mis responsabilidades y obligaciones con el club al cual pertenezco, pero no puedo dejar pasar por alto que se siga manchando mi nombre y mí integridad por comentarios mal intencionados de personas que solo generan críticas destructivas", publicó Edwin Cardona y, sin pena ni gloria, se despidió de Racing. Ahora, Fernando Gago piensa cómo reemplazarlo y en los planes hay un nuevo ex Boca.

El volante colombiano llegó a Racing desde el Xeneize como una estrella. La Academia puso casi 3 millones y medios de dólares por su ficha en enero y, con sólo dos goles y una asistencia en 27PJ, estuvo por debajo de las expectativas. Además, sus nuevas faltas de conducta llevaron a la dirigencia a tomar la decisión de apartarlo y por ello el DT ya busca su sustituto. ¿Otro con pasado en La Ribera?

Después del conflicto con Cardona, el Racing de Gago apunta un nuevo ex Boca

A pesar de que Cardona no le salió como esperaba a Gago, el DT volverá a apuntar a un ex Boca.Según informó Racing de Alma, Pintita ya le dijo a la Comisión Directiva que le interesaba Franco Cristaldo, de último torneo en Huracán, y comenzaron las negociaciones. ¿Se dará su llegada?

Tal como contó el medio partidario, "Boca todavía tiene la mitad de los derechos económicos del jugador y el Globo es dueño de los federativos" de Cristaldo, por lo que tendrá que negociar con ambos. Y ojo, a Gago también le gusta Facundo Colidio, aunque no será fácil negociar con el Inter de Italia tras la gran campaña que hizo el punta en Tigre. A esperar...