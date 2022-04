Semana tras semana, los hinchas argentinos esperan el viernes, sábado o domingo con muchisimas ansias para poder disfrutar al menos un rato de su equipo favorito. Un sentimiento que gran parte de la Argentina tiene arraigado como un estilo de vida gracias a lo que ocurrió hace exactamente 131 años.

Con las primeras muestras del fútbol en Argentina situadas en 1867, más precisamente en la zona de Palermo, este deporte tuvo un desarrollo muy positivo entre las masas que comenzaron a fundar diferentes equipos. Sin embargo, la actividad no dio ese salto organizativo hasta el 12 de abril de 1891.

Unos meses antes de esta fecha histórica para el fútbol argentino, cinco instituciones deportivas decidieron que era momento de avanzar y fundaron la "Argentine Association Football League". La primera Federación nacional que organizaría el torneo entre los equipos Old Caledonians, Buenos Aires y Rosario Railway, Buenos Aires FC y el Saint Andrews.

Todos estos guiados por el primer presidente, y único, de la federación; F. L. Wooley, armaron el primer torneo oficial y amateur en la historia del fútbol argentino. Así llegamos al 12 de abril de1891 para conocer los primeros resultados que salieron de los partidos entre Buenos Aires FC VS Saint Andrews y Old Caledonians VS Belgrano FC.

En el primero de estos partidos se enfrentaban dos fundadores del fútbol argentino: El Buenos Aires FC tiene el orgullo de ser el primer equipo de América del Sur al ser creado por los hermanos Thomas y James Hogg a raíz de aquel primer partido jugado en 1967. Mientras tanto, el Saint Andrews fue el primer colegio con fútbol entre sus actividades gracias a la labor de Alexander Watson Hutton.

Por el otro lado, en el segundo partido encontramos al Old Caledonians, un particular equipo fundado por los empleados de la constructora escocesa a cargo de construir el histórico Palacio de Aguas Corrientes, y al Belgrano FC del cual no hay mucha información más que su lugar de origen en la zona aledaña a donde hoy está Excursionistas

Estos partidos, los primeros oficiales en la historia del fútbol argentino, arrojaron resultados muy interesantes ya que en el duelo de fundadores el Saint Andrews se impuso 5-2 sobre Buenos Aires FC mientras que el Old Caledonians goleó con un impactante 6-0 al equipo de Belgrano.

Vale destacar que a fin de cuentas este torneo inaugural terminó quedando en manos del Old Caledonians por cómoda ventaja ya que los escoceses tenían mayor experiencia y solamente duró una temporada. Al no tener el apoyo de Watson Hutton y del Quilmes Rowers, el equipo más importante del momento, no pudo continuar su curso. Sin embargo, nadie le quitará el hito de albergar el primer partido oficial en la historia de Argentina.