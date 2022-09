El ex Boca que llegó como refuerzo estrella y se va por la puerta de atrás

Con el diario del lunes, podría decirse que varios de los jugadores que llegaron como fichajes estrellas a comienzos de este 2022 no terminaron rindiendo como se esperaba y en muchos casos se habla de salidas antes de fin de año. Entre estas últimas aparece la posible partida de un jugador que no encuentra su lugar y ya casi no juega.

Con un pasado en el fútbol argentino que lo había destacado en Boca, la ilusión que generó en los hinchas al confirmarse su llegada lejos estuvo de verse reflejada en el rendimiento deportivo desplegado dentro de la cancha y es por esto que ahora se buscaría recuperar la inversión.

Con un mal estado físico y con solo 315 minutos en toda la Liga Profesional de Fútbol, Edwin Cardona prácticamente no es tenido en cuenta por Fernando Gago y podría salir de Racing en diciembre de este año cancelando los tres años de contrato que firmó a comienzos del 2022.

Con una suma aproximada de un millón de dólares de los 3.3 que debía abonar por el 50% del pase al Tijuana de México, cancelar el contrato con la Academia le ahorraría a Racing una importante suma para reemplazar a un jugador que solo disputó 27 minutos de los últimos 8 partidos disputados.

¿Dónde jugará Edwin Cardona?

De esta manera, si se termina de confirmar la salida del volante de Racing en diciembre, Cardona apuntaría su carrera al fútbol colombiano y no volvería a México. Si bien solo son rumores, Atlético Nacional y Deportivo Cali son dos de los equipos que ya habrían sondeado al jugador.