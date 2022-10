Racing sigue pensando en lo que fue la caída ante River que lo imposibilitó de coronarse como campeón de la Liga Profesional, la cual quedó a manos de Boca. Y después de que los hinchas se expresaran con pasacalles para el cuerpo técnico y jugadores, también aparecieron varias personalidades del mundo académico que analizaron la situación.

Desde jugadores consagrados como Claudio García, Maximiliano Estévez y Adrián Bastía, hasta simpatizantes famosos, como fue el caso de Guillermo Francella, hicieron un análisis de lo que pasó con el penal que ejecutó Jonathan Galván, como así también la manera en la que Racing perdió el certamen.

Si bien hubo muchísimas críticas para con Enzo Copetti por no hacerse cargo del remate desde los doce pasos, a lo largo de los últimos meses aparecieron infinitos cuestionamientos por las actitudes de Edwin Cardona, quien tuvo problemas con su peso, lesiones y hasta protagonizó una infracción en la vía pública al conducir alcoholizado.

Los hinchas no toleraron más los diversos actos de indisciplina del colombiano con pasado en Boca, y pidieron su salida. Pero el que se paró en la vereda contraria fue uno de los grandes ídolos que tiene la institución de Avellaneda: Reinaldo Carlos Merlo. El entrenador que supo consagrar campeón al equipo en el Torneo Apertura 2001, donde cortó una racha de 35 años sin alegrías en el plano local, pidió una nueva chance para Cardona.

En diálogo con Radio Mitre, Mostaza fue bien clarito: "No voy a castigar a un jugador porque tome dos copas de más. Le daría otra oportunidad a Cardona en Racing", expresó. No obstante, analizó cuál pudo haber sido el factor que lo llevó a no rendir con la camiseta de la Academia: "Pienso que el problema que tuvo es físico. No contó con el tiempo necesario para ponerse bien físicamente y lo sintió", profundizó.