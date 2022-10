A pesar de que todavía restan cuatro jornadas para que culmine la Liga Profesional, en Rosario Central ya se están moviendo para encaminar lo que será el próximo año, donde Carlos Tevez quiere sumar refuerzos de jerarquía y así poder dar pelea.

Hasta el momento, en el elenco rosarino no se llevaron a cabo las elecciones presidenciales, y fue el propio Tevez quien se mostró muy enojado a lo largo de las últimas conferencias de prensa: "Deben sentarse a hablar. Todos dicen amar a Central pero no sé con quién hablar. Tengo la pretemporada armada y los jugadores que quiero, pero así es muy difícil", expresó hace algunas semanas.

El Apache sabe de las complicaciones económicas que posee el Canalla, pero también es consciente de que precisa futbolistas de categoría para que puedan dar pelea en el próximo año. Y a tanto a los directivos del oficialismo, como así también a los de la oposición, les manifestó que precisa un arquero, un mediocampista y también un delantero, donde ya se conoció el nombre de uno de ellos.

A lo largo de las últimas horas, el periodista Luis Hernan Ricossa confirmó mediante sus redes sociales lo que ya había manifestado en el programa de la televisión rosarina, Zapping Sport: Carlos Tevez quiere tener en Rosario Central a Ricardo Centurión.

El ex futbolista de Racing y San Lorenzo coincidió con Tevez en Boca, donde fueron campeones y forjaron una gran relación. Ahora, tras rescindir en Vélez, el nacido en Avellaneda, hace algunos días, tuvo un relato estremecedor en donde hizo foco en su actualidad: "Ya no creo ni en mi mismo, hay veces que exploto y me da por salir y pegármela en la pera muchos días. Creo que puedo con todo y no es así, necesito ayuda, ni los psicólogos ni los psiquiatras me pudieron ayudar. Quiero revancha. Tengo 29 años y necesito cambiar, volver al fútbol", explicó en Radio La Red. ¿Centurión será el primer refuerzo del Canalla y así volverá a reencontrarse con la caprichosa?