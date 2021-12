La tarde del domingo será recordada por los años de los años para los futboleros. Es que vivimos una jornada histórica para la ciudad de La Plata, que celebró un domingo colmado de goles en el clásico de la capital bonaerense.

En El Bosque, Gimnasia y Estudiantes nos regalaron un empate a 4 en el duelo correspondiente a la anteúltima jornada de la Liga Profesional de Fútbol. Fue un partido repleto de emociones que atrajo a propios y neutrales y dio mucha tela para cortar.

Es que aparte de los 8 goles, varios protagonistas se prestaron ante las cámaras para lanzar picantes declaraciones que le pusieron condimento al encuentro más esperado por la ciudad de las diagonales. Leandro Díaz, delantero que marcó el 4 a 4 final, tuvo unas duras palabras para con la hinchada tripera y debió pedir disculpas en un video publicado hoy por la cuenta oficial.

Gabriel Pellegrino, presidente del Lobo, tuvo unas fuertes palabras para con el punta ex-Atlético Tucumán: "Si tenemos estúpidos como Díaz de Estudiantes, que no entendieron que así no se juega, todavía no arrancamos a arreglarnos culturalmente. Nos molestaron mucho sus dichos. Es un tonto y tiene que entender que muy lejos no va a llegar así en la vida". ¡Picante!