A través de sus redes sociales, el tarotista identificado con el conjunto Millonaro no dejó ningún lugar para la duda.

Por estas horas, todos los sentidos relacionados con la Liga Profesional de Fútbol de Argentina están puestos en el próximo domingo. Es que, bajo la óribta de la decimoquinta fecha del mencionado certamen doméstico, River Plate y Boca Juniors se verán las caras con el Estadio Monumental de Núñez como escenario y como testigo.

Si bien ambos tienen que jugar durante la semana por la Copa Libertadores de América, con el Millonario visitando este martes a Fluminense y el Xeneize haciendo lo propio en la jornada del miércoles para medir fuerzas con Colo Colo, absolutamente nadie en los dos equipos más importantes del país puede pensar en otra cosa.

Inclusive, para agigantar la ansiedad y frenar el nerviosismo, muchos hinchas recurren a varios tarotistas famosos para apoyarse en sus pronósticos de cara al cruce entre los equipos de Martín Demichelis y Jorge Almirón. De hecho, un tarotista identificado con River fue realmente contundente por intermedio de su cuenta oficial de Twitter.

El pronóstico para el Superclásico

'CAN Tarot', reconocido en las redes sociales por llevar a cabo pronósticos del equipo Millonario, no dudó ni por un segundo a la hora de publicar su predicción de cara al Superclásico del próximo domingo en el Estadio Monumental. Y, como no podía ser de otra manera, aseguró que los de Demichelis se quedarán con las tres unidades.

"Habrá un ganador. Usar la cinta violeta y pedir protección por el Millo. River logrará los tres puntos en el Monumental. Domingo 7 de mayo a las 17:30 horas en punto debe empezar el partido. River sabrá frenar a los primos!", manifestó el mencionado tarostista, generando una gran felicidad entre los hichas del combinado Millonario.