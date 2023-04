Mateo Retegui sigue dando que hablar tras su convocatoria a la Selección de Italia. Luego de lo que fue su paso por la Azzurra en donde se destacó enormemente contribuyendo al conjunto de Roberto Mancini con dos goles en dos partidos, el delantero regresó a Argentina y en su primer encuentro desde su vuelta a Tigre este fin de semana fue clave para el triunfo matador anotando el tanto agónico de la victoria ante Lanús.

El presente de Retegui es top en la Liga Profesional ya que viene de ser el goleador del certamen pasado y en la corriente edición también lo es de momento, por lo que goza de una actualidad que pocos tienen en el fútbol argentino. Por eso, luego de este triunfo frente al Granate en el Estadio José Dellagiovanna, el oriundo de San Fernando se mostró muy feliz y emocionado para hablar de lo que está viviendo.

En campo de juego tras la victoria con Tigre, Retegui entre lágrimas soltó: "Estoy muy contento por todo lo que me está pasando, le tengo que agradecer a un montón de gente. A Roberto Mancini por la oportunidad que me dio, a mis compañeros allá que me ayudaron muchísimo y sobre todo a la gente de Tigre. A Sergio (Massa), a Kelo (Ezequiel Melaraña, el Presidente del club), a Diego Martínez y su cuerpo técnico que me dieron la confianza y a mis compañeros que día a día me hacen mejor jugador y mejor persona".

Luego, fue consultado sobre cómo fue la decisión de elegir a Italia por encima de Argentina como selección y allí no anduvo con vueltas: "No fue una decisión difícil, la verdad que cuando me llamó Roberto (Mancini) estuve muy convencido en ir y estoy muy contento de representar a Italia, para mi es todo y soy muy feliz por la oportunidad, espero poder hacer todo lo posible para volver".

Por último, se refirió a lo que aprendió en aquellas jornadas en donde estuvo con la Azzurra y donde enfrentó a Inglaterra y Malta y convirtió un gol en cada encuentro: "Aprendí muchísimo, con mis compañeros y cuerpo técnico. Si tengo otra vez la oportunidad la volveré a aprovechar. Estoy muy contento con lo que me está pasando pero me entrené para esto y aspiré siempre al máximo nivel", cerró.