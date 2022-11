Terminó la temporada en el fútbol argentino, y la fiebre mundialista comenzó a tomar color. Pero a pesar de que todos los hinchas cambiaron el chip y piensan en la Selección Argentina, aún quedan secuelas de lo que fue la consagración de Racing en el Trofeo de Campeones después de ganarle a Boca.

El partido disputado en la provincia de San Luis terminó con un total de 11 expulsados por parte del árbitro Facundo Tello, y despertó la polémica. A pesar de que la Academia se impuso 2-1 en el marcador por los goles de Matías Rojas y Carlos Alcaraz, el colegiado le dio el partido por ganado a los de Fernando Gago por la falta de futbolistas en campo de juego para el elenco de Hugo Ibarra.

Los de La Ribera terminaron con 7 futbolistas expulsados, además del entrenador. Pero más allá de las sanciones que recibirán en Brandsen 805, también se conoció cuál será la resolución que tuvo el Tribunal de Disciplina para con Alcaraz, el juvenil de 19 años que le dio un nuevo título a los de Avellaneda.

En las últimas horas, desde la Asociación del Fútbol Argentino dieron a conocer los dictámenes correspondientes, y el mediocampista de Racing recibió 3 jornadas de suspensión por su festejo de cara a la hinchada de Boca.

En relación a lo que ocurrió en el estadio Parque La Pedrera, fue el propio Alcaraz quien apareció con munición muy pesada: "Simplemente me arrodillé frente a la hinchada de Boca. Primero me persigné y después me quedé cruzado de brazos porque parecía que estaba en el patio de mi casa. Había un silencio, man. Te lo juro. No se si fue por el gol o qué, pero quedó un silencio tremendo", destacó en diálogo con Data Racing.