El gol anulado a Nicolás Reniero y una confusa primera repetición que mostraba al delantero dos metros habilitado generó un revuelo total en el banco de Argentinos. Gabriel Milito explotó contra Fernando Echenique y terminó siendo expulsado. Segundos después, una segunda repetición dejó claro el gran acierto del asistente Facundo Rodríguez al levantar la bandera.

Una vez consumada la clasificación de Boca y la eliminación del Bicho, muchos estaban expectantes para ver qué decía el DT tras su enérgico reclamo. Para sorpresa de todos, ratificó su postura: "La expulsión fue de mucha bronca. Nosotros entendemos que el gol era válido. Antes que Ávalos, hay un toque previo que el línea tal vez no pueda ver, pero el árbitro sí porque está cerca de la jugada. Lo escuchamos nosotros. Reniero, al tocar la pelota, lo habilitó. Para nosotros, el gol era legítimo".

Lejos de haber dejado atrás la rabia, el exfutbolista del Barcelona cargó contra el Xeneize por quejarse de que Argentinos había jugado el viernes: "Si Boca sale a quejarse, ¿Qué nos queda a los demás? No me gustó el reclamo de Boca. Justamente Boca. Me molesta mucho cuando los equipos poderosos salen a quejarse. Boca es un imperio y teníamos que jugar contra eso. Todo el mundo quería a Boca en la final".

"Yo a Román lo conozco de muy chico, tuve la suerte de jugar junto a él, fue uno de los mejores con los que tuve la oportunidad de jugar. Me molestó que saliera a hablar. En un club tan grande como Boca me parece que no es necesario salir a hablar. Boca y River tienen una fuerza que el resto de los equipos no tienen", expresó el DT del conjunto de La Paternal.