Gabriel Milito mostró excesivo respeto por River pese a la goleada de Atlético Mineiro: "Se cómo es la mentalidad de Gallardo"

El partido perfecto que Marcelo Gallardo dijo deberá jugar River para tener opciones de revertir la serie de semifinales de Copa Libertadores la próxima semana en el Monumental, fue precisamente el que jugó Atlético Mineiro como local este martes en la ida, para imponerse 3-0 con una destacada actuación de Deyverson, autor de dos goles.

Más allá de la ventaja, para muchos impensada, que dará mucho margen al equipo brasileño a la hora de hacer frente no solo a los 11 que elegirá a conciencia el entrenador del Millonario sino también a las 80 mil almas que colmarán el estadio, Gabriel Milito se mostró muy cauto en conferencia de prensa, dejando ver cuánto respeta a su rival de ocasión.

“Como ya dije anteriormente, la definición será en Buenos Aires. Se a dónde vamos, se lo que es el campo de River con su gente. Se la mentalidad que tiene Gallardo, su entrenador. Se la calidad de sus jugadores. Entonces, solo hemos tenido una buena actuación con un muy buen resultado. Pero hay que seguir, todavía no terminó la eliminatoria”, manifestó el DT argentino de Atlético Mineiro.

Y agregó: “Sabemos que somos un equipo competitivo pero podemos ser mejores. Siempre confié en estos jugadores. Yo necesito analizar el rendimiento y el comportamiento del equipo, no resultados . Los refuerzos fueron oportunos para fortalecernos como equipo. En su momento lo dije, nos ayudaron mucho”.

Gabi Milito optó por la cautela tras la goleada de Atlético Mineiro a River.

Con la victoria de Atlético Mineiro, Gabriel Milito se convirtió en el único entrenador argentino que pudo derrotar a Marcelo Gallardo con cuatro equipos diferentes, ya que anteriormente ya lo había hecho con Estudiantes de La Plata, Independiente y Argentinos Juniors.

Publicidad

Publicidad

ver también El posteo de Deyverson tras el triunfo ante River en plena madrugada: "Noche para recordar"

Gallardo aseguró que River necesitará jugar un partido perfecto en la revancha

Marcelo Gallardo reconoció en rueda de prensa que nada de lo que se había planificado para el partido salió en casa de Atlético Mineiro, por lo que planteó que River deberá cambiar su imagen por completo para ilusionarse con remontar la serie en el Estadio Monumental.

“Es difícil hacer un análisis porque nada fluyó, no se manifestó lo que habíamos pensado. Fuimos un equipo sufrió en todas las líneas y con un rival con jerarquía la pagas caro. No fuimos el equipo duro que queríamos ser, y eso el rival lo vio lo aprovechó. No hay mucho análisis el partido después de eso”, señaló.

Y agregó: “Tendremos que resolver y jugar un partido perfecto en todas las líneas para intentar dar vuelta este resultado. Nada es imposible, pero tenemos que jugar un partido perfecto. Después de esta desilusión y bronca, hay que tratar de masticar para enfocarnos en lo que viene. Claramente debemos reflexionar sobre el partido que no pudimos jugar hoy y hacer todo lo contrario para la vuelta, no queda otra”.

Publicidad

Publicidad