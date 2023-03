Fin del misterio: Gago confesó la razón por la que Cardona no jugó en Racing

Racing tuvo una actuación para el olvido ante Godoy Cruz, y perdió la chance de subirse al pelotón de arriba para dar pelea en la Liga Profesional. Pero este domingo tendrá revancha al recibir a Sarmiento de Junín.

Fernando Gago, quien dialogó en conferencia de prensa después del entrenamiento de la Academia, fue consultado por una situación que se produjo en el último encuentro disputado en Mendoza: la ausencia de Edwin Cardona.

Según trascendió en la previa ante el Tomba, el colombiano no había dado con el peso en la balanza, por lo que Gago lo bajó de la convocatoria. Al respecto de lo que son los límites en el peso de los futbolistas de Racing, el cuerpo técnico permite hasta 500 gramos de diferencia con el kilaje habitual.

Después de una semana repleta de teorías que no obtuvieron respuestas, llegó el turno de que el entrenador enfrentara a los micrófonos y la prensa le consultara al respecto. Pero rápidamente disipó cualquier tipo de inconveniente: "Edwin tuvo unas lineas de fiebre, no entrenó y por eso no jugó", enfatizó. A lo que completó: "Siempre necesito jugadores que estén al 100%, sea para jugar o para estar en el banco".

Para lo que será el encuentro ante Sarmiento de Junín, que se disputará este domingo en el Cilindro de Avellaneda, Fernando Gago volverá a contar con Cardona, quien buscará ingresar en el complemento y demostrar que puede estar en Racing.