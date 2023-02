En el último tiempo, fueron muchos los jugadores argentinos que emigraron hacia las tierras brasileñas para dar el salto de calidad, tanto en lo deportivo como en lo económico. Así como se dio la situación de Agustín Rossi, quien llegará a Flamengo en julio próximo, los cariocas quieren más.

Durante el último mercado de pases, River estuvo muy pendiente de la situación particular de un futbolista al que deseó para suplir la ausencia de Matías Kranevitter y de Bruno Zuculini. Sin embargo, los directivos no llegaron a un acuerdo. Y como la sigue rompiendo en la Liga Profesional, desde Rio de Janeiro empezaron a seguirlo.

A lo largo de las últimas horas, el periodista César Luis Merlo aseveró en sus redes sociales que el grupo de scouting que posee Flamengoen Argentina está monitoreando muy de cerca cada actuación de Santiago Hezze, el mediocampista de Huracán.

En el Mengão ya saben que desde Parque Patricios no liberarán a Hezze con mucha facilidad. Si bien las cuestiones monetarias no son un impedimento para Brasil, que tiene una economía completamente superior a la de nuestro país, por ahora no creen que sea necesario desembolsar los 10 millones de dólares que solicita Huracán a modo de cláusula de rescisión.

Para el club dirigido por Diego Dabove también hay otra noticia que le alegrará la jornada: si bien Hezze posee contrato hasta diciembre de 2024, su intención es poder dar el salto a Europa, pero recién en junio próximo. Por eso mismo, en el caso de que llegue una oferta formal de Flamengo, la rechazará.