El pasado fin de semana se llevó a cabo en Argentina la fecha de clásicos de la Copa de la Liga. Allí, Independiente y Racing nos regalaron uno de los partidos más atractivos de una jornada en la que no hubo tantos goles.

La Academia lo empezó ganando de la mano de Gabriel Hauche, pero Saltita González igualó en el complemento. Enzo Copetti golpeó en el mejor momento del Rojo y terminó desatando la locura de los suyos tras anotar el gol con el que Racing se terminó llevando el partido.

Esto provocó una oleada de celebraciones de los hinchas de La Academia, entre los que se encuentra el reconocido Guillermo Francella. El actor suele recrear una icónica escena de la película "Extermineitors 4, como hermanos gemelos" cada vez que su equipo vence al clásico rival.

Esta vez, quien encarnó a Pepe Argento en Casados con hijos recibió el llamativo repudio de Gustavo López. El periodista, hincha de Independiente, no pareció estar muy contento con la 'cargada'. Y Guillermo tardó apenas algunos días en responder con mucha clase.

“No hablé con él, pero si que sé lo que dijo. Me llamó todo el mundo. Yo estoy filmando ahora y dije ‘qué raro’. Me sorprendió porque es un tipo del palo del fútbol. No sé por qué lo dijo, más allá de que tengo entendido que es hincha de Independiente, me sorprendió la cabreada que tuvo. No sé por qué lo hizo y no me pasó nada, al contrario, no lo conozco. Si lo hizo por algún enojo, no fue mi intención hacerlo", lanzó en diálogo con Radio Mitre. ¡Crack!