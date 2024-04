Independiente viene de igualar frente a Atlético Tucumán por la fecha 12 de la Copa de la Liga Profesional, y quedó a tan solo 2 puntos de River Plate, que es el último equipo del Grupo A que estaría accediendo a los playoffs del certamen. Pese a ello, el elenco comandado por Carlos Tevez no viene teniendo buenas actuaciones, por lo que el entrenador fue duramente criticado.

Algunos hinchas ya le soltaron la mano, y los murmullos se hacen presentes en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini. Incluso, el propio Tevez fue muy autocrítico después de la paridad con el Decano: “Entendemos el malestar de la gente, tenemos que buscar tranquilidad puertas adentro. Nos tenemos que preocupar y ocupar, porque el hincha no se sintió identificado en ningún momento. Nos cuesta cuando tenemos que ser protagonistas”, vociferó en conferencia de prensa. Y allí apareció un cuestionamiento que no lo dejó bien parado.

Durante las últimas horas, el periodista Gustavo López se refirió al presente de Independiente, donde realizó una editorial muy severa para con el DT: “Está orgulloso por quedar afuera de todo y ver la definición otra vez por televisión”, comenzó en Radio La Red. Y continuó: “Dice que es difícil jugar cuando te están puteando, entonces ¿por qué no jugaste bien los primeros 75 minutos?”.

El también comentarista de ESPN lo responsabilizó directamente por los futbolistas que arribaron al Rojo en el último período de incorporaciones, donde hizo foco en varios futbolistas: “Solo alguien que no ve fútbol argentino y no conoce de jugadores, puede contratar a los que trajo Tevez: Buffarini y Spörle deben ser los dos peores laterales de Argentina“, aseguró. Y sin pelos en la lengua, añadió que “trajo a Quiñonez que dijo que lo iba a poner siempre y no lo pone nunca. Gastaste un millón de dólares en alguien que solo entró a patear un penal a Laferrere. Es hacerle gastar a un pobre un palo (NdR: un millón de dólares) en un árbol de Navidad, en vez de comprar una heladera, un lavarropas o comida. Es un adorno, no juega nunca. El único bueno que trajeron es el que no quería”.

La editorial de López no quedó allí, ya que le restaban algunas líneas más para cerrar la crítica hacia el Apache: “Hay que tener humildad y dejar de lado la soberbia”, soltó. Y completó con total crudeza: “No hables más de la gente porque vienen comiendo mierda hace años. Hacete cargo de tus errores. Armaste un plantel espantoso”. Durísimo.

Los próximos partidos de Independiente

En el cierre de la participación en la Copa de la Liga Profesional, a Independiente se le vendrán dos partidos complicados.

Fecha 13: viernes 5 de abril vs. Banfield (V)

(V) Fecha 14: sin día confirmado vs. Talleres (L)

Las estadísticas de Carlos Tevez en Independiente

Desde que asumió como el DT de Independiente, fueron 27 los partidos que dirigió Carlos Tevez, quien obtuvo 12 triunfos, 9 empates y 6 derrotas.