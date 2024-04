Independiente quedó eliminado en la Copa de la Liga Profesional después de ir ganándole a Talleres con un jugador más, que terminó empatándole el encuentro en tan solo 5 minutos. A raíz de ello, los hinchas se mostraron muy enojados al término del tiempo reglamentario, y cuestionaron al plantel, a la dirigencia y también al cuerpo técnico.

Así como ocurrió después de la igualdad contra Atlético Tucumán, el periodista Gustavo López disparó con munición pesada contra Tevez por lo que fue el armado del equipo para competir en el certamen, como así también lo destrozó por el hecho de que no se metieron en los cuartos de final.

Pese a que se mostró de acuerdo con la continuidad del Apache, el jornalista abrió su editorial en Radio La Red con munición muy pesada: “Esto es para gente con agallas. Tevez erró un montón, fue muy soberbio, no escuchó a nadie. Hay muchos ñoquis en Independiente por él: Buffarini, Toloza, Quiñonez, cobran sueldo y no laburan”, arremetió. Y añadió: “No potenció a ningún jugador, los juveniles no evolucionan. Creo que se equivocó en ceder al Chaco Martínez. Armó un plantel medio pelo. Me gusta que siga para que corrija todos los errores que cometió que fueron un montón”.

Sin pelos en la lengua, Flauta le marcó la cancha a Tevez, y aprovechó para disparar contra entrenadores que no son de su paladar: “Lo que hiciste mal hay que anotarlo y corregirlo, sino Independiente no sale más. Después viene Insúa le pifia a los refuerzos, viene Holan que fue parte del problema como si fuera un solución“, y recordó: “Siendo técnico no sos el jugador de Juventus, del City o del United. Siendo técnico perdés con Fabbiani, dejás puntos con Ribonetto, con Costas…”.

¿Hasta cuándo tiene contrato Carlos Tevez con Independiente?

Los dirigentes de Independiente le firmaron un vínculo a Carlos Tevez que los une hasta el 31 de diciembre de 2025. Incluso, por el momento no tienen pensado en destituirlo del cargo en el caso de que los resultados no acompañen.

Las estadísticas de Carlos Tevez en Independiente

Desde que asumió como el DT de Independiente, fueron 29 los partidos que dirigió Carlos Tevez, quien obtuvo 13 triunfos, 10 empates y 6 derrotas.