Boca y Rosario Central se enfrentan en las próximas horas por la fecha 3 de la Copa de la Liga, pero más allá de este duelo, en la últimas horas hubo otro asunto que los vinculó, el cual fue la llegada de Juan Cruz Komar al Canalla procedente de Talleres.

La relación de Boca con esto es que el jugador es surgido de las inferiores xeneizes y disputó allí solo 5 partidos para luego partir al equipo cordobés, donde se convirtió en capitán y referente del club tallarín. Sin embargo, en los últimos meses su relación con la institución se volvió tirante y, ante la posibilidad de jugar en Rosario Central -club del cual es hincha- Komar ni lo dudó y colaboró para que el traspaso sea exitoso. Pero quien no colaboró, según contó el propio jugador, fue Talleres y su Presidente, Andrés Fassi.

A través de un duro comunicado en su Instagram, el rosarino se expresó respecto a lo que sucedió en torno a él su pase de Talleres a Rosario Central. En el mismo, atacó contra el mandamás de la T y contra los movimientos que fueron ocurriendo para trabar su pase.

El posteo fue un largo video donde puso en palabras todo lo ocurrido. Así mismo, también escribió un largo texto puntualizando cada detalle de lo que pasó. Miralo entero acá.

+ El comunicado de Juan Cruz Komar

Para dar por finalizado el tema y no hablar más de él hago esta publicación. En el video dejo muy claro mis razones y espero puedan verlo pero básicamente lo qué pasó fue cronológicamente esto:



1-Central me busca, Fassi me pregunta qué quiero hacer, digo que deseo ir y me dicen que están dispuestos a venderme y van a hacer lo posible para que ambos clubes queden satisfechos.



2-Fassi hace todo lo posible para que no se de pidiendo locuras (sumas de jugadores valuadas en 8m de dólares) y desilusionándome mucho.



3- Eso, sumado a un montón de cosas lamentables que pasan en el club hacen que mi desmotivación sea total y no pueda seguir de ninguna forma.



4- Intento encontrar caminos para cumplir mi sueño y salir del club de forma tranquila hablándolo pero mis manifestaciones no son respondidas.



5- Veo que no hay otra salida, que me siento colapsado y que en caso de seguir va a ser dañino para mi, el equipo y el club.



6- Tomo la decisión de irme en búsqueda de que se tome dimensión de la situación y valorandome como jugador y como persona.



7- En lugar de solucionar rápido la situación, como hizo con otros casos ante jugadores que también dejaron de entrenar, Fassi busca exponerme, dañarme y dilatar todo lo más posible ante la imposibilidad de que se haga lo que él quiere.



8- Finalmente cede y se llega a un acuerdo muy razonable pero con un problema mediático enorme que podría haber evitado y que no hubiera pasado a mayores.



En fin, parece que los jugadores nos tenemos que bancar todas y que no podemos tener deseos. Y que si nos engañan o nos quieren manejar toda la carrera tenemos que hacer como si nada y responder como maquinas. 6 años estuve en Talleres entregando todo, incluso más de lo que me correspondía como jugador. Cómo no me voy a querer ir a jugar al club del que soy hincha? Y encima por una buena venta que superaba cualquier otra oferta que haya tenido y que dejaba bien parado al club. Creo qué hay que valorar otras cosas en la vida y en este fútbol donde todo se mueve por la plata (y a nadie le molesta eso) y los únicos que empujan con pasión son los hinchas.