En una noche de necesitados, tanto Colón como Independiente buscaban ganar en el Estadio Brigadier General Estanislao López para poder tener un poco de paz en medio de las críticas. Un objetivo que el Rojo tuvo en la palma de la mano gracias a uno de los errores más insólitos que se hayan visto en el fútbol argentino.

Con el partido empatado, a solo quince minutos del final, Paolo Goltz tuvo un momento de confusión y tomó la pelota con la mano tras el pase de su arquero. Situación que, por supuesto, terminó en penal para Independiente tras la revisión de un VAR que salvó a Nicolás Lamolina luego de que este no cobrará nada.

Por este error, ya con el empate en dos sellado, Goltz comenzó a recibir críticas desde todos lados por su increíble acción. Duras palabras que llevaron al capitán de Colón a dar la cara: "El árbitro me dice que no siempre tiene que tocar el silbato para reanudar el juego, pero previamente nos había vuelto atrás jugadas porque no había dado la orden", comenzó.

Acusando de que Lamolina no es claro con sus indicaciones, el defensor también agregó "no había sentido el silbatazo tampoco" y que por esto pensó que no estaba en juego. Una queja de Goltz que sabe que no lo exime del error ya que considera que "soy bastante grande como para asumir si fue un error mio".

Por otro lado, el capitán del Sabalero agregó que "tenía mucha bronca por lo sucedido" antes de acusar nuevamente al árbitro del partido: "Se lavó las manos en una amarilla que tenía que sacarle a uno de los laterales de Independiente, no cobró penales... Es lo que sentí dentro de la cancha".