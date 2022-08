¿Hace cuánto Sergio Romero no ataja en un partido oficial?

Es difícil pensar en la historia de la Selección Argentina de este último siglo sin la presencia de Sergio Romero. El arquero fue parte de tres distintos procesos y pudo haber atajado en tres Copa del Mundo, de no ser por la lesión sufrida en 2018.

Chiquito nunca encontró en sus clubes la regularidad que halló en el arco del combinado nacional. En este mercado de pases, el guardameta quedó libre del Venezia italiano, conjunto que descendió a la segunda categoría del fútbol de aquel país.

De vuelta en Argentina, el de Bernardo de Irigoyen se entrena en Racing a la espera de una oferta. Muchos medios hablan de que Juan Román Riquelme le habría acercado una oferta en las últimas horas para sumarse a Boca Juniors.

Pero, ¿hace cuánto no juega Romero un partido oficial? Pese a que la inactividad no es tan grande, su último partido oficial antes de la lesión en la rodilla que lo quitó del once fue ante Sassuolo, en marzo de este año. ¿Podrá reinsertarse pronto en el mercado del fútbol? Todo apunta a que sí. Aún quedan varios momentos por vivir para él en el fútbol.