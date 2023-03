Conocé si habrá o no partidos del fútbol local durante la fecha FIFA de esta semana, y cuándo se reanudan los campeonatos.

La Selección Argentina volverá a disputar un encuentro tras la conquista de la Copa del Mundo en Qatar 2022, en un clima de revuelo increíble entre los hinchas. En medio del furor albiceleste, muchos simpatizantes de los clubes del fútbol local se preguntan si habrá o no fecha este fin de semana. A continuación, repasá el cronograma de compromisos.

+ ¿Hay fecha del fútbol argentino en la jornada FIFA este fin de semana?

Producto de la fecha de selecciones y de los jugadores internacionales citados, la Liga Profesional no se jugará este fin de semana. Sin embargo, por una cuestión de un compacto calendario, sí se disputarán compromisos de Copa Argentina, que no pueden programarse para futuras fechas. Además, también se llevará a cabo la fecha de Primera Nacional con normalidad, ya que no tiene futbolistas convocados a la jornada FIFA.

+ ¿Qué partidos se jugarán este fin de semana en el fútbol argentino?

En este repaso, el cronograma de encuentros a disputarse este fin de semana en el fútbol local:

- Copa Argentina:

Boca Juniors vs. Olimpo: Sábado 25/3 - 20.10 horas

Sábado 25/3 - 20.10 horas Independiente vs. Ciudad Bolívar: Domingo 26/3 - 18.00 horas

- Primera Nacional:

Villa Dálmine vs. Ferro: Sábado 25/3 - 15:30 horas

Sábado 25/3 - 15:30 horas Estudiantes (BA) vs. Brown (A): Sábado 25/3 - 15:30 horas

Sábado 25/3 - 15:30 horas Flandria vs. Defensores de Belgrano: Sábado 25/3 - 15:30 horas

Sábado 25/3 - 15:30 horas Deportivo Madryn vs. Gimnasia (J): Sábado 25/3 - 16:00 horas

Sábado 25/3 - 16:00 horas Agropecuario vs. San Martín (T): Sábado 25/3 - 17:00 horas

Sábado 25/3 - 17:00 horas Patronato vs. Guemes (SdE): Sábado 25/3 - 18:00 horas

Sábado 25/3 - 18:00 horas Alvarado vs. Almirante Brown: Sábado 25/3 - 19:00 horas

Sábado 25/3 - 19:00 horas Almagro vs. Temperley: Domingo 26/3 - 15:30 horas

Domingo 26/3 - 15:30 horas Defensores Unidos vs. All Boys: Domingo 26/3 - 15:30 horas

Domingo 26/3 - 15:30 horas Aldosivi vs. Chacarita: Domingo 26/3 - 15:30 horas

Domingo 26/3 - 15:30 horas Brown (PM) vs. Nueva Chicago: Domingo 26/3 - 16:00 horas

Domingo 26/3 - 16:00 horas Gimnasia (M) vs. Deportivo Morón: Domingo 26/3 - 17:00 horas

Domingo 26/3 - 17:00 horas Mitre (SdE) vs. Tristán Suárez: Domingo 26/3 - 17:00 horas

Domingo 26/3 - 17:00 horas Chaco For Ever vs. Atlanta: Domingo 26/3 - 18:00 horas

Domingo 26/3 - 18:00 horas Deportivo Maipú vs. Riestra: Domingo 26/3 - 18:00 horas

Domingo 26/3 - 18:00 horas San Martín (SJ) vs. Estudiantes (RC): Domingo 26/3 - 18:00 horas

Domingo 26/3 - 18:00 horas Atlético Rafaela vs. Quilmes: Domingo 26/3 - 20:00 horas

Domingo 26/3 - 20:00 horas Independiente Rivadavia vs. Racing (C): Lunes 27/3 - 21:10 horas

+ ¿Cuándo se reanuda la Liga Profesional Argentina tras la Fecha FIFA?

La Primera División del fútbol argentino retomará su actividad con la 9° jornada del campeonato el próximo viernes 31 de marzo. Aún no se dio a conocer de manera oficial la programación completa de la mencionada fecha.