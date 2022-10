A pesar de que Independiente aún debe cerrar su participación en la Liga Profesional, donde este domingo visitará a Boca y buscará arruinarle la fiesta al equipo comandado por Hugo Ibarra, en la cabeza de los dirigentes comienza a transitar el mercado de pases, donde deberán trabajar, y mucho.

Los directivos del Rojo llevarán a cabo su primer período de transferencias, donde buscarán poder adquirir diversos refuerzos de jerarquía para poder dar un salto de calidad en el 2023, ya que hace 20 años no consigue un título a nivel local, y es algo que los hinchas le piden a la flamante gestión comandada por Fabián Doman.

Así como están buscando un reemplazante para Julio César Falcioni, quien ya aseguró que no seguirá al frente del plantel, en Independiente quieren sumar a un delantero de peso porque es posible que Leandro Fernández no renueve su contrato.

No está definido que siga en Colón, por lo que desde Avellaneda posaron sus ojos en el 9 que tiene actualmente MarceloSaralegui: RamónÁbila. Y no es la primera ocasión en la que desde el Rojo piensan en Wanchope, ya que lo buscaron cuando no iba a seguir en Boca, tiempo antes de que emigrara hacia Santa Fe. ¿Será que ahora logren obtenerlo?

Según el sitio especializado en los valores de mercado, Transfermarkt, Ábila está cotizado en 1,8 millones de dólares y posee un contrato que lo vincula a Colón hasta fines de 2025.

Para Independiente no sería sencillo adquirir a Wanchope por la alta cotización, pero en el caso de que Fernández no continúe, la institución se liberaría de un salario muy oneroso.