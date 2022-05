Después de la paupérrima Copa LPF que hizo San Lorenzo, donde también se dio el agregado de la temprana eliminación en la Copa Argentina a manos de Racing de Córdoba, los dirigentes quieren que Rubén Darío Insúa no transite el mismo sendero que los últimos entrenadores y le buscan refuerzos de jerarquía.

Matías Caruzzo, junto a Horacio Arreceygor y compañía, están trabajando en lo que respecta al mercado de pases para el Cuervo, donde ya tienen apuntado a diversos jugadores que podrían arribar a un plantel que buscará no estar tan comprometido con el promedio del descenso.

En Boedo están muy cerca de concretar un arribo que no muchos tenían entre sus planes: si todo cuadra como lo aguardan, Emiliano Vecchio se pondrá la camiseta de San Lorenzo. La idea es cerrar su arribo cuanto antes, ya que el ex Rosario Central también posee una oferta de Independiente, pero prioriza al cuadro azulgrana.

La salida que Vecchio tuvo de Rosario Central dio muchísimo que hablar en los alrededores del Gigante de Arroyito. Sobre todo por el fuego cruzado entre el propio futbolista y los miembros de la Comisión Directiva del Canalla.

“Hola familia canalla. Les cuento que ayer el club me comunicó que no sigo siendo parte del plantel. Tengo prohibido ir a Arroyo Seco (el complejo donde entrenan). Gracias por el apoyo. En estos días me voy a despedir como ustedes se merecen. Besos a todos”, escribió el ex 10 de los rosarinos en su cuenta de Instagram, luego de que se filtrara un audio del vicepresidente Ricardo Carloni, quien lo acusó de estar excedido de peso y que se la pasaba de fiesta. “Estuvo de joda durante este último año, vive de joda. El Gordo es como Centurión pero con menos prensa. Si lo quiere algún dirigente de Buenos Aires yo lo echo, agárrenlo, yo lo aclaro, no me vengan a quejarse de que es quilombero a cuatro manos”, indicó el directivo.