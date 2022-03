Boca vs. River, Independiente vs. Racing, Central vs. Newells. Los clásicos más calientes de la Argentina están a la vuelta de la esquina y la AFA tomó una decisión polémica que a los hinchas del fútbol argentino no les gustó para nada.

Desde la asunción de Claudio "Chiqui" Tapia varias elecciones de rumbo han generado polémicas y repudio. Si bien su mandato fue el que apoyó a Lionel Scaloni y eso le da un plus a su gestión, las determinaciones tomadas en nuestro fútbol no siempre fueron bien aceptadas. Sobre todo la última que recién salió del horno...

La AFA hizo un polémico cambio antes de la fecha de los clásicos

Según confirmó Doble Amarilla, la Asociación del Fútbol Argentino sorprendió a todos al eliminar el sorteos de árbitros en la fecha de clásicos. Además, avisan que esta es una decisión que vino para quedarse y todo el torneo se utilizará esta metodología con las cuaternas de VAR.

¿A qué se debe esta modificación? Tal como explican desde la Casa Madre del fútbol argentino en Viamonte, el motivo tiene que ver con generar confianza entre los equipos arbitrales y del VAR. Claro que no fue del gusto de los hinchas.