Aún no superan el mal trago. En Racing se quedaron con un sabor agridulce después de que fueran superiores a su rival durante los 90 minutos, donde tuvieron varias situaciones claras de gol, pero no lograron concretarlas. Y después de que Boca se quedara con el pasaje hacia la final de la Copa LPF, a un jugador de la Academia le hicieron una broma que no le cayó para nada bien.

Luego de un resultado futbolístico, los hinchas hacen explotar las redes sociales. Entre memes y comentarios, como así también algún video editado, suelen generar miles de reproducciones y se viralizan, pero también apareció el ingenio de un local gastronómico que cargó contra el delantero de la Academia, Enzo Copetti.

A través de Instagram, la esposa del delantero, Araceli Bonino, compartió una historia en donde se observan dos potes de helado y también dos cucharitas plásticas. Y allí estuvo la chicana de la que se quejó tras publicar la imagen: "Pedís helado y te mandan esto. ¡Por fin tuvieron una alegría, muertos! Ojalá lleguen al arco en la final", escribió. Pero ¿por qué tanto lío con las cucharas? Tenían los colores de Boca.

Bonino, en su cuenta de Instagram, posee cerca de 30 mil seguidores, por lo que la imagen no tardó en viralizarse. Pero como la chicana fuera poco, también difundió algunos comentarios que llegaron de los hinchas de Boca, en donde la insultaron por ser familiar del goleador de Racing.