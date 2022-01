A lo largo del último tiempo, el fútbol argentino estuvo muy pendiente de la novela que protagonizaron River, Boca y Facundo Farías, donde el juvenil de Colón estuvo en un constante tire y afloje con los dos equipos más grandes del país. Sin embargo, en el Millonario apuntaron sus cañones hacia otra joya, pero también se metieron en la disputa los directivos de Racing y de Vélez.

El gran rendimiento que tuvo a lo largo de la pasada temporada, donde marcó 7 goles en 24 partidos, y también brindó tres asistencias, despertó el interés del Millonario, la Academia y el Fortín. Y no suena para nada descabellado, ya que los tres equipos están buscando un atacante con sus características.

Ezequiel Bullaude, la gran joya que tiene Godoy Cruz, está en los planes de Gallardo, Gago y Pellegrino. En el caso del Millo, temen por la salida de Julián Álvarez, además de que todavía no se definió la continuidad de Benjamín Rollheiser, por lo que creen que sería un gran complemento para Braian Romero.

Por el lado de Racing, el entrenador sabe que necesita un delantero porque todavía no se pudo resolver el retorno de Chancalay, quien volvió a Colón porque finalizó su préstamo y hubo un gran inconveniente con la opción de compra, ya que desde Avellaneda aseguran que desembolsaron el dinero correspondiente, mientras que en Santa Fe indican lo contrario.

Mientras tanto, en Liniers perdieron a Cristian Tarragona, que no renovó su contrato, y no pudieron acordaron el arribo de Franco Di Santo. Por eso mismo, apuntaron sus cañones al ariete mendocino de 21 años. Para todos los interesados en Bullaude, desde Godoy Cruz afirmaron que no se desprenderán fácilmente de él: sólo saldrá por una venta y, según el sitio especializado en valores de mercado, Transfermarkt, está cotizado en 3,8 millones de dólares. ¿Quién se lo llevará?