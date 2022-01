El mercado de pases en el fútbol argentino no para. Todos los clubes del fútbol argentino se encuentran moviendo sus fichas para reforzarse de la mejor manera en lo que está siendo uno de los mercados más activos de los últimos tiempos y con todos los condimentos posibles.

Con regresos esperados e inesperados, con calidad desde ligas exteriores y con movimientos entre clubes argentinos, el mercado de este verano 2022 no da respiro y sorprende cada día. Obviamente, en esta jornada de jueves no fue la excepción cuando se dio a conocer que un ex Boca que no rindió nada bien podría regresar al fútbol argentino.

El jugador en cuestión es Franco Soldano, el delantero que llegó a Boca en 2019 para reemplazar a Darío Benedetto y que solamente pudo convertir 5 goles en 51 partidos jugados, dejando así un flojo rendimiento goleador siendo delantero de área.

Tras este cuestionable paso por Boca, Soldano regresó a Europa para jugar en el Fuenlabrada de la segunda división de España y desde allí dejó declaraciones picantes sobre su pasado en el Xeneize, afirmando que, cuando Boca no tenía un buen pasar ya sin él en sus filas, se atribuía que "quizá él no era el problema".

Sin embargo, en el conjunto español tampoco tuvo un buen pasar y por diferencias con su DT, no descartaba volver al fútbol argentino en caso de aparecer ofertas. La primera le llegó hace unos días desde Huracán pero aún no se concretó al 100%, por lo que ahora se metió Talleres también en el interés por el atacante, según trascendió TyC Sports. Aún no hubo oferta formal de la T para el Olympiakos, el dueño de su pase, pero el interés es concreto y no se descarta que oferten por él. Así, el ex Boca tiene ya dos propuestas para regresar al fútbol argentino en busca de una revancha en su país.