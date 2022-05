Uno de los tantos jugadores que surgieron del Millonario durante los últimos meses puso en duda su futuro con una particular declaración: "¿Seguir o no seguir? ¿Para qué y por qué?", se preguntó.

La carrera del jugador de fútbol puede ser muy cambiante, en varios sentidos. En reiteradas ocasiones se pudieron conocer casos de varios protagonistas que pasaron de estar en lo más alto a mantener un rendimiento que no es el esperado y que, a su vez, lleva a replantearse muchas cosas.

Surgido en las juveniles de River, el defensor que actualmente tiene 27 años de edad se destacó en el sorprendente Defensa y Justicia de Sebastián Becaccece para luego pegar un nuevo salto en su carrera y defender los colores de Independiente. Una carrera que sin duda pertenece a un gran jugador.

Sin embargo, los diferentes problemas que azotan al Rojo de Avellaneda hicieron que el argentino decida probar suerte en el exterior y pasar así a Libertad de Paraguay. Un club en donde pudo ganarse un lugar pero que no termina de ser satisfactorio para un Alexander Barboza que increíblemente se plantea el retiro.

Con un duro y preocupante posteo en Instagram, el ex defensor del Millonario habló de cómo se siente respecto a su carrera: “Mi tristeza es absoluta y hace que por mi cabeza pasan mil cosas. ¿Seguir o no seguir? ¿Para qué y por qué? Hoy no tengo las respuestas a eso y me preocupa", escribió tras ser expulsado ante Nacional por el torneo local.

Además, Barboza confesó que "pocas veces en mi vida me sentí tan triste, tan decepcionado y con tanta bronca como la que siento ahora". Un sentimiento que lo hace replantearse su futuro ya que cada vez que encuentra un ritmo positivo "tiene que pasar algo que rompa con ese sentimiento tan lindo que es ser feliz".

Sin terminar de aclarar si realmente piensa en dejar el fútbol o es solo un momento de calentura por el mal momento deportivo, Alexander sostuvo que "jamás en mis siete años de carrera profesional me había pasado algo así". Declaraciones que seguramente hacen pensar a su círculo íntimo sobre la situación.

El comunicado completo de Alexander Barboza: