Boca mejoró su rendimiento en las últimas semanas, ganó varios partidos importantes y está en la final de la Copa de la Liga 2022. Además, este martes buscará dar un paso importante hacia los octavos de final de la Copa Libertadores. Se viene un momento importante del año para el equipo y Mariano Closs le metió presión a una de las figuras.

Todo comenzó cuando, en "ESPN F12", el periodista Esteban Edul preguntó: "¿Le pasa algo a Benedetto? Los goles los hace y los va a seguir haciendo pero no tiene despliegue". "Hasta contra Defensa y Justicia fue el único que no se destacó. A veces lo noto como ido... Contra Racing no pisó el área, estaba lejos. No es el mismo", opinó Martín Costa.

Closs, atento al tema, dejó marcada su postura sobre el nivel del "Pipa" en los últimos partidos. "Yo creo que Benedetto siempre se desplazó en la cancha de esta manera, con la diferencia de que antes jugaba más. Nunca fue de chocar con defensores o retroceder y buscar", sostuvo el popular relator.

Y luego destacó que ese es el tipo de juego que tiene que hacer el goleador, desde su punto de vista. "Contra Always Ready sí retrocedió y buscó. Y yo dije: 'Ese es el jugador que tiene que aparecer'. Ahora camina, está más a la expectativa a ver si puede caer un centro y empujarla. Pero no creo que juegue diferente", aseguró.