Mauro Zárate llegó a Boca a mediados de 2018 como refuerzo estelar de cara a la segunda mitad de aquel año, donde el Xeneize debía afrontar la Superliga Argentina y las fases de eliminatorias de la Copa Libertadores.

Su pase al Xeneize generó muchísima polémica porque en ese momento se encontraba en Vélez siendo la figura y habiendo afirmado poco tiempo atrás que solamente jugaría en el Fortín dentro del fútbol argentino. Pero se presentó la oportunidad de jugar en un Boca que era candidato a ganar la Libertadores y terminó inclinándose por cambiar sorpresivamente de rumbo.

Esa Copa terminó para Boca llegando a la final de la misma pero cayendo ante River en Madrid por 3 a 1 luego del empate 2 a 2 en La Bombonera y el repudiable y recordado hecho de la rotura del micro xeneize en las inmediaciones del Monumental en la previa de la vuelta, hecho que llevó la final a España.

Zárate, quien había llegado a Boca como refuerzo para la Libertadores, no vio minutos ni en La Bombonera ni en el Bernabéu, decisión plenamente táctica del DT de por aquel entonces, Guillermo Barros Schelotto.

Y a tres años y un poco más de la final entre Boca y River que consagró al Millonario en el Viejo Continente, el propio delantero actualmente en el Juventude de Brasil rompió el silencio y dejó una frase que despertó la polémica.

En diálogo con Radio La Red, Mauro afirmó que tuvo un diálogo con Barros Schelotto sobre su decisión de no ponerlo en aquella final. Allí dijo: "Guillermo me dijo que se arrepiente de no haberme puesto contra River". También, dejó claro que le dolió no haber visto minutos en Madrid y que así y todo, por que haya dicho que para jugar en Boca tuvo que vivir en una burbuja, extraña ser jugador del Xeneize...