La Liga Profesional ya tuvo su primera fecha durante el último fin de semana y el mercado de pases aún continúa en actividad, en donde los equipos que compiten a nivel continental intentarán reforzarse con jerarquía para intentar cumplir los objetivos del segundo semestre de 2022.

Mientras varios nombres suenan tanto para Boca como para River, los dos clubes de mayor billetera en el fútbol argentino, Talleres de Córdoba no se quiso quedar atrás y negoció por la vuelta de uno de sus ídolos modernos. El periodista César Luis Merlo confirmó que Julio Buffarini será nuevo jugador de la "T" en los próximos días. Bombazo.

"En las próximas horas rescinde contrato con el Huesca para sumarse al club del cual es hincha y en el que jugó en sus inicios", detalló el experto en el mercado de pases a través de su cuenta de Instagram. El defensor había estado a préstamo en el FC Cartagena de España, donde jugó 26 partidos y anotó un gol en la reciente temporada.

Su último paso por el fútbol argentino fue nada más y nada menos que en el Xeneize, donde fue parte de una extensa novela durante el primer semestre del 2021 por la renovación de su contrato que no se terminó concretando. "Lamentablemente me toca despedirme, aunque no lo hubiera querido así, pero por distintas razones no pudimos llegar a un acuerdo para continuar", expresó "Buffa" en sus redes sociales cuando le comunicó a los hinchas de Boca que dejaba el club.

Hoy, habiendo vivido su primera experiencia en el fútbol europeo, el lateral derecho con pasado en San Lorenzo se volverá a poner la camiseta de Talleres para darle un salto de calidad al plantel que comanda el portugués Pedro Caixinha. La "T" enfrentará a Colón en los octavos de final de la CONMEBOL Libertadores y la llegada de Buffarini será un arma de peso.