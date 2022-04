En medio de la crisis tremenda que atraviesa San Lorenzo, Ricardo Centurión se vio implicado dentro de un nuevo escándalo. Según rumores que circularon por las redes, Caco habría participado de una fiesta privada junto a Néstor Ortigoza y Uvita Fernández. Y aunque nadie tiene prueba alguna, el prontuario del ex Boca hizo que las críticas caigan sobre él. Por eso, hizo su descargo en Instagram.

A partir de un tuit de Pablo Carrozza, explotó la polémica. ¿Qué dijo el periodista? "Me cuentan que explotó en mil pedazos el vestuario de CASLA. Encontraron a un grupo de jugadores de joda en Puerto Madero, tomando champagne de 30 mil pesos en medio de la crisis del Ciclón". A partir de allí algunos destacaron un episodio en Uruguay y las críticas cayeron sobre Centu.

Nuevo escándalo con Centurión: su fuerte descargo en Instagram en plena crisis de San Lorenzo

A través de una historia de Instagram, el ex Vélez y Racing dejó su descargo. "Ya que me han llegado varios mensajes preguntándome por la información que está circulando en redes sociales", comenzó y no dio muchas vueltas.

Corto y sin titubear, el 10 del Ciclón escribió: "Quería aclarar lo siguiente: es información FALSA y no le he reclamado al club ninguna deuda". Tras su mensaje, algunos hinchas salieron a bancarlo en las redes y otros continuaron con las críticas. En medio de la crisis del Cuervo, más leña al fuego.