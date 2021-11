El fin de semana, en el fútbol argentino, se produjeron varias polémicas con respecto a ciertas actitudes de los árbitros. De hecho, en el choque entre Vélez y San Lorenzo, Fernando Espinoza provocó a la parcialidad local con diversos gestos. Sin embargo, Pitana también tuvo su show.

No es la primera vez que Néstor Pitana tiene algún altercado con un futbolista. Mucho menos con un entrenador. La semana pasada, tras la igualdad entre River y Estudiantes, Marcelo Gallardo indicó que "tiene tanto don para manejar los partidos, que lo hace peligroso. Me enoja porque cuando le querés hablar no te mira, te ignora. Y te saca de lugar". Claro, el Muñeco ya había tenido algunos cruces con el colegiado.

Sin embargo, el árbitro misionero de 46 años tuvo un fuerte cruce con Nahuel Iribarren, defensor central de Platense. El gol de Eric Meza, con el que Colón abrió el marcador en Santa Fe, fue a los 47 minutos y 3 segundos, cuando Pitana había adicionado dos minutos más del tiempo reglamentario. Allí fue que el zaguero del Calamar se acercó a preguntarle si la pelota había ingresado dentro del tiempo agregado. Y según el ex Colegiales, en buenos términos.

"Habíamos tenido una charla previa. Somos los dos de Misiones, de Posadas. Me dijo ‘Uh, chamigo, vamos a pescar’. Y ahí empezamos a hablar en guaraní", manifestó Iribarren al respecto. Pero luego agregó y denunció que "cuando terminó el primer tiempo le dije ‘Parece que estabas medio pasado de tiempo, el gol fue justo’. Me responde ‘¿Qué te pasa a vos? ¿Qué tanto te la aguantás?’. Y le contesto ‘Yo sí, me la aguanto’. Hasta ahí pensé que estaba todo bien, que era en joda. Y me dice ‘Bueno dale, vamos a pelear afuera’. Cuando me vienen a separar mis compañeros, ahí me di cuenta que no era en joda y le dije ‘La verdad que sos un irrespetuoso’. Vino y me expulsó. En ningún momento hubo una puteada o un exceso verbal, sí le dije varias veces que era un irrespetuoso, nada más. Después de la expulsión me puse ciego".

Y en diálogo con Paso a Paso, el propio árbitro indicó: "No pasó nada ¿Qué buscan? Son cosas que pasan en el partido, nada más. Hablen de fútbol que eso es lo más importante". Además de marcharse rápidamente, quiso aconsejar a los presentes sin dejar que le consulten por otra de las grandes polémicas que tuvo dentro del partido: amonestó a Facundo Farías por haber realizado una bicicleta sobre un defensor de Platense. Ay, Pitana...