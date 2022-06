River visitó a Defensa y Justicia en el marco de la primera fecha de la Liga Profesional, título que defiende el Millonario tras su última conquista en 2021. Desde la previa, un partido de este estilo y con Marcelo Gallardo y Sebastián Beccacece como protagonistas desde el banco, siempre es un atractivo como espectador neutral. Sin embargo, en Florencio Varela no se dio la impresión esperada.

El duelo fue de ida y vuelta, tal como nos tienen acostumbrados estos equipos, pero la falta de puntería fue lo que más llamó la atención en el estadio Norberto "Tito" Tomaghello. Braian Romero y Agustín Fontana, las dos referencias ofensivas de cada club, tuvieron chances claras de poder abrir el marcador, pero la Ley del Ex de ambos quedó solo en la expectativa.

La falta de variantes del Muñeco, a raíz de los convocados internacionales y las lesiones, obligó al DT a mover piezas únicamente en el mediocampo y el producto no cambió. Enzo Fernández fue lo mejor del Millonario, pero no tuvo compañía en las pocas chances que generó La Banda. Mismo caso con Carlos Rotondi, que puso, al menos, tres pelotas de gol pero que no terminaron en la red. Noche de frustración.

El partido fue de mayor a menor, con un último tramo de cotejo pobrísimo en ocasiones. Con el paso de los minutos, ambos equipos se conformaron con el punto y fue empate en Florencio Varela por la primera fecha de la Liga Profesional. River volverá al ruedo el próximo sábado recibiendo a Atlético Tucumán, mientras que Defensa y Justicia visitará a Lanús en La Fortaleza. El objetivo en común: sumar de a tres.