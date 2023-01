Racing Club enfrentará a Boca en la Supercopa en Abu Dabi, mientras que Patronato (campeón de la Copa Argentina) no disputará el torneo. ¿Por qué juega Racing y no juega Patronato esta final?

La Supercopa a disputarse en Abu Dabi el viernes 20 de enero 2023 a las 12.30 horario de Argentina. El encuentro tendrá como protagonistas a Racing y a Boca, mientras que Patronato quedó relegado y no participará de esta final.

Cada año se juega la Supercopa Argentina, un título oficial que enfrenta al campeón del torneo local con el ganador de la Copa Argentina. Sin embargo, en esta ocasión el conjunto de Paraná no podrá luchar por el título en Abu Dabi.

El partido se juega en Emiratos Árabes Unidos por un acuerdo económico entre la AFA y el Consejo de Deportes de Abu Dabi. Sin embargo, como el conjunto de Entre Ríos no tenía la infraestructura para afrontar un duelo en tierras emiratíes, se decidió crear un nuevo torneo.

Este título enfrenta al ganador del Trofeo de Campeones y al primero en la Tabla General. Ambas plazas fueron ocupadas por Racing, por lo que Boca jugará como subcampeón del primer título.

La Supercopa Argentina que debe jugar Patronato no tiene fecha confirmada, pero el conjunto entrerriano tiene el derecho a jugar el certamen, por lo que también existirá el habitual título anual.

