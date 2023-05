¡Que no se repita mañana! El Superclásico de Reserva dejó sabor a nada en la previa del plato fuerte

Boca y River no solo no se sacaron diferencias en el Superclásico de Reserva que se disputó este sábado en el Predio Pedro Pompilio, sino que además brindaron un pobre espectáculo que no entregó goles que celebrar.