El ex entrenador de Boca tiene al Pity en sus filas en el Al-Nassr. Esta tarde brindó una entrevista a ESPN y dejó en claro qué tipo de conversaciones tiene con el ex volante de River.

Por primera vez desde su salida de Boca en agosto del 2021, Miguel Ángel Russo rompió el silencio y dejó varios aspectos en claro. Con su registrada manera de dar declaraciones y con la tajante decisión de hablar poco de su último paso por el Xeneize, el entrenador dialogó con ESPN F90.

Allí, por más que no hizo demasiado hincapié en su salida de Brandsen 805, sí dejó una cita sobre aquello, afirmando que "habla de su presente y nada más. "Si no hablé en su momento, no hablo ahora tampoco. Quiero ser muy claro con eso porque no pierdo el tiempo en otras situaciones", declaró concretamente sobre su salida.

Por este pedido del DT, la entrevista fue derivando hacia su actualidad en el Al-Nassr de la liga de Arabia Saudita. Desde su arribo al club saudí que no vio la derrota, acumulando 5 partidos ganados en los primeros 5 jugados, siendo un arranque más que auspicioso en el equipo que, según contó el propio Russo, lo quería al mando desde 2012 y finalmente casi una década más tarde les cumplió el deseo.

En el plantel, las más grandes figuras son argentinos y ex River, siendo éstos Ramiro Funes Mori y Gonzalo Martínez. El Pity, es sabido, tiene de los recuerdos más gratos de la historia para los hinchas del Millonario por su gol en la final de Madrid, mientras que Russo le dio una de las más grandes alegrías a Boca en el último tiempo con aquella agónica Superliga 2019/20, donde el Xeneize le ganó el campeonato en la última fecha al club de Núñez.

Por eso, ante el gran protagonismo que tienen ambos en cada bando y sabiendo que ahora los dos tiran para el mismo lado en Arabia, compartiendo momentos en el día a día, era imposible que ese tema no sea tocado en la entrevista que brindó Russo.

Lejos de esquivar la pregunta, la respondió sin tapujos y fue 100% sincero. Para terminar la nota, y sonriendo de oreja a oreja como se caractiza 'Miguelo', afirmó: "Con el Pity no hablamos ni de River ni de Boca". Queda claro que, como pensó encarar la nota a ESPN, también vive su día a día el DT: pensando en su presente.